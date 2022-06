Clarinda werd voor huis van haar ouders doodgestoken: ex-vriend hoort straf

De 32-jarige Jeffrey van den D. bracht in september vorig jaar zijn ex-vriendin Clarinda op klaarlichte dag met tientallen messteken om het leven. Dat gebeurde bij het huis van haar ouders aan het Ploossche Hof in Den Bosch. De rechtbank in Den Bosch doet vandaag uitspraak.

De Utrechtse Clarinda liep begin september met haar 1-jarige dochter in een kinderwagen bij het Ploossche Hof. Ze had die bewuste 8 september de relatie met Van den D. beëindigd, op advies van de ggz. De twee hadden al langer een problematische relatie. Zo deed zij in de periode voor de moord al melding bij de politie van mishandeling en verkrachting door haar vriend. Ook zou hij hebben gedreigd hun dochter te ontvoeren. Die dag hadden ze afgesproken verder te bellen zodra hun dochtertje bij haar ouders was. Maar zover kwam het niet. Van den D. viel Clarinda aan met een mes. Ze overleed pal voor het huis van haar ouders. Tegen de verdachte uit Nieuwegein werd twee weken geleden 14 jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist. Voor de rechtbank zei hij toen dat hij zichzelf kwijt was, buiten de realiteit leefde en gedreven werd door de angst om zijn dochtertje te verliezen “We zijn een ongekend mooie en intelligente vrouw verloren", zei haar zus Anne-Marije voor de rechtbank in Den Bosch. “Nota bene onder het raam van mijn ouders en in het zicht van een leeglopende supermarkt." “Nog altijd hoor ik haar geschreeuw dat ons via de open schuifpui bereikte. Ze lag praktisch voor ons huis", voegde Clarinda's moeder daar aan toe.