Vrouw (34) overleden na steekpartij op straat in Den Bosch

De 34-jarige vrouw uit Utrecht die woensdagochtend bij het Ploossche Hof in Den Bosch slachtoffer werd van een steekpartij, is overleden. Dat bevestigt de politie. Een 31-jarige verdachte uit Nieuwegein is aangehouden en zit vast. Volgens de politie ging er vermoedelijk een conflict in relationele sfeer aan vooraf.

De steekpartij gebeurde woensdagochtend rond kwart voor tien. Omstanders gingen achter de verdachte aan en werkten hem tegen de grond. Ze hielden hem in bedwang tot de politie arriveerde.

Een traumahelikopter kwam ter plaatse. Ook de politie is massaal aanwezig met zo'n tien politieauto's. De omgeving is afgezet en de brandweer heeft schermen geplaatst.

Al snel bleek dat de vrouw er slecht aan toe was. Ze werd op straat gereanimeerd, maar hulp mocht niet meer baten. Volgens een ooggetuige gaat het om een vrouw die met een kinderwagen liep. "We weten nog niet of het haar kindje was. Maar het kind is ongedeerd en opgevangen", vertelt de politiewoordvoerder.

De politie heeft een mes in beslag genomen en doet nog sporenonderzoek. Ook spreekt ze met zo veel mogelijk getuigen. Er waren veel mensen op straat die zagen dat de vrouw werd gestoken. "De mensen die het hebben zien gebeuren, krijgen slachtofferhulp. Want wat ze hebben gezien is heel heftig."

Auto in beslag genomen

Op de Tweede Reitse Dreef is een auto in beslag genomen. Het gaat mogelijk om de auto van de verdachte van de dodelijke steekpartij. De politie heeft op die plek ook sporenonderzoek gedaan. Een getuige zou hebben gezien dat de verdachte de vrouw met de kinderwagen al een tijdje achtervolgde.

