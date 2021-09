Getuige ziet hoe man op vrouw insteekt in Den Bosch: 'Overal was er bloed'

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Riny zag hoe de vrouw (34) in Den Bosch werd neergestoken.

De vrouw die woensdagmorgen overleed bij een steekpartij in Den Bosch is waarschijnlijk 25 keer gestoken. Dit zegt Riny, een man die vlakbij de plek aan het Ploossche Hof woont waar ze werd aangevallen. “Het was een afschuwelijk gezicht.”

De 61-jarige getuige had net boodschappen gedaan in de naburige Aldi-supermarkt. "Ik hoorde gegil en zag een vrouw krom lopen. Een man was met een mes op haar aan het insteken. Eerst in haar nek, toen in haar buik. Het slachtoffer bloedde hevig. Heel haar gezicht en nek zaten onder het bloed", vertelt Riny.

De getuige vertelde verder dat hij de ouders van het 34-jarige slachtoffer direct na de steekpartij had gesproken. Ze wonen bij hem in de buurt. Volgens hem is de dader haar ex.

"De vrouw komt uit Utrecht, maar volgens haar ouders woonde ze al een tijdje bij hen hier. Toen de vrouw in verwachting raakte van het kindje, ging het namelijk fout met haar ex. Hij zou haar hebben mishandeld en toen is ze verhuisd", zegt Riny.

"Ze hadden een kind", vertelt hij. "Het kindje lag in de kinderwagen, die op de plek stond waar ze is neergestoken. Het kind is nog geen jaar oud”, aldus de man, die hevig geschrokken is van wat hij dichtbij zag gebeuren. “Ik denk dat er wel 25 keer is gestoken. Echt heel heftig. Het was een afschuwelijk gezicht. Ik sta nog te trillen op m’n benen. Ik rij zelf op de Wensambulance en ben dus wel wat gewend, Maar dit… zo afschuwelijk!"

"Ik heb meteen 112 gebeld", vervolgt de getuige zijn verhaal. "Daarna ben ik erbij gaan staan en heb de vrouw op de grond gelegd. Twee mensen van Noorderkroon, een zorgorganisatie voor ouderenzorg, zijn toen gaan reanimeren. Ondertussen hebben omstanders de dader vastgehouden tot de politie kwam."

