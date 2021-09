Omstanders grijpen in en werken man tegen de grond na dodelijke steekpartij

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Maria zag hoe de verdachte werd vastgehouden door drie omstanders.

Omstanders die woensdagmorgen zagen hoe een man tientallen keren instak op een vrouw in Den Bosch, hebben de verdachte in bedwang gehouden tot de politie arriveerde. Daarom kon de 31-jarige man uit Nieuwegein snel in de boeien worden geslagen. "Ik zag drie mannen er als een gek achteraangaan", vertelt ooggetuige Maria.

De 34-jarige vrouw uit Utrecht werd rond kwart voor tien neergestoken bij het Ploossche Hof in Den Bosch. Ze zou daar hebben gelopen met een kinderwagen en een kind van een jaar oud. Het slachtoffer overleed ter plekke.

Meerdere mensen zagen de steekpartij gebeuren. Een andere ooggetuige verklaarde eerder dat de man wel 25 keer op de vrouw instak.

"Ik hoorde een hoop geschreeuw en gehuil"

Maria zag de steekpartij niet gebeuren, maar was er wel getuige van hoe iemand de benen nam en werd achtergevolgd door omstanders. "Ik zat binnen aan de koffie en hoorde buiten een hoop geschreeuw en gehuil. Toen ik naar buiten ging, zag ik een hele massa mensen staan. Een man ging er vandoor en vluchtte een straat in."

"Ik sta er nog helemaal van te shaken, het is zo eng allemaal."

"Drie mensen gingen er als een gek achteraan en pakten hem op een hardhandige manier vast. Daarna sleurden ze hem weer hier naartoe en werkten hem tegen de grond", zegt Maria terwijl ze wijst naar de plek van de steekpartij.

"Ik sta er nog helemaal van te shaken, het is zo eng allemaal." De omstanders hielden de verdachte vast tot de politie kwam.

De politie vermoedt dat er een conflict in de relationele sfeer aan voorafging. "De ooggetuigen krijgen slachtofferhulp, want het is heel heftig wat er hier gebeurd is", vertelt de politiewoordvoerder.

Op de Tweede Reitse Dreef is een auto in beslag genomen. Het gaat mogelijk om de auto van de verdachte. De politie heeft op die plek ook sporenonderzoek gedaan. Een getuige zou hebben gezien dat de verdachte de vrouw al een tijdje achtervolgde.

