Zus van doodgestoken Clarinda: 'Ik wil niet dat haar dood voor niets is'

“We zijn een ongekend mooie en intelligente vrouw verloren. Nota bene onder het raam van mijn ouders en in het zicht van een leeglopende supermarkt." Anne-Marije, de zus van de door haar ex-vriend doodgestoken Clarinda, hield donderdag voor de rechter in Den Bosch een beladen betoog. De impact van de gewelddadige dood van haar zus omschreef ze met een kort maar alleszeggend zinnetje: "Niets zou meer hetzelfde zijn.”

Verdachte Jeffrey, luistert met gebogen hoofd als Anne-Marije vertelt over de hechte band die ze met haar zusje had. Ze deelden alles, gingen naar dezelfde balletschool en naar hetzelfde gymnasium. Ze was blij voor haar zusje, toen zij in 2019 liet weten dat ze een man had ontmoet. En ze was ook nog blij toen Clarinda binnen een jaar een kind kreeg met Jeffrey.

Maar in de jaren daarna, veranderde haar zusje volledig door het dominante gedrag van Jeffrey. “Er kwam afstand.” Pas kort voor haar overlijden werd duidelijk hoe dwingend Jeffrey was. “Iedere 20 minuten moest ze laten weten waar ze was. Geen uitstapjes meer met vriendinnen. Geen reizen meer. In korte tijd was het haar allemaal afgenomen.”

En uiteindelijk ontneemt Jeffrey Clarinda (34) zelfs haar leven. Hij stak haar dood voor de ogen van hun 1-jarige dochtertje en pal voor het huis van haar ouders. Tijdens de zitting donderdag zei de moeder van Clarinda en Anne-Marije: "Jij zegt dat je haar geen pijn hebt willen doen, maar dat heb je wél gedaan. Dat hebben we allemaal gezien. Nog altijd hoor ik haar geschreeuw dat ons via de open schuifpui bereikte. Ze lag praktisch voor ons huis."