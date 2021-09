Basisschool waar Jeffrey lesgaf 'verbijsterd' dat hij ex Clarinda doodstak

Een kaart gericht aan Clarinda. vergroot

Basisschool De Beurthonk waar Jeffrey van den D. een jaar lesgaf, reageert geschokt op het nieuws dat hij vorige week in Den Bosch zijn ex Clarinda doodstak. "Verbijstering en onbegrijpelijk", vertelt schoolleider Ronald Nagtegaal. "Die woorden geven ons gevoel weer."

De 34-jarige Clarinda uit Utrecht werd woensdagmorgen aan het Ploossche Hof in Den Bosch doodgestoken. Zij had een kinderwagen bij zich met daarin hun 1-jarige kind.

Meerdere mensen zagen het drama gebeuren. De 31-jarige Jeffrey van den D. uit Nieuwegein werd al snel opgepakt en is de enige verdachte in de zaak. Het kind bleef ongedeerd.

'Veel impact'

Maandagmorgen was er op de basisschool in Odijk in de provincie Utrecht een kleine bijeenkomst voor ouders van kinderen die bij Van den D. in de klas hebben gezeten. "Daar hebben wij over gepraat", zegt Nagtegaal. "Deze gebeurtenis heeft veel impact."

In totaal werkte de man uit Nieuwegein een jaar in Odijk. Via een ludiek filmpje probeerde de basisschool De Beurthonk in november 2018 leerkrachten te lokken.

'Dolgraag aan de slag'

Zo trokken ze ook Jeffrey aan die in februari 2019 op de school begon. "Ik ga dolgraag aan de slag", zei hij destijds op zijn eerste werkdag tegen RTV Utrecht.

Inmiddels is Jeffrey al meer dan een jaar weg bij de basisschool. De schoolleider gaat echter niet in op de vraag waarom de leerkracht daar is vertrokken. "Daar wil ik niet over praten."

Kindercoach

Jeffrey van den D. was ook kindercoach en had een eigen praktijk in Utrecht. Op zijn website is te lezen dat zijn doel is om kinderen in hun ontwikkeling te steunen. In het verleden was hij ook actief als zanger.

Slachtoffer Clarinda zou medewerker zijn geweest van de Raad voor de Kinderbescherming. Daar werkte ze als gezinscoach en behandelde ze problemen binnen gezinnen, en in het bijzonder de gevolgen voor de kinderen.

