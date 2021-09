Man die moeder van zijn kind doodstak in Den Bosch werkte zelf met kinderen

De herdenkingsplek zondagochtend. Een kaart gericht aan het slachtoffer. Volgende Vorige vergroot 1/2 De herdenkingsplek zondagochtend.

Op de plek waar de 34-jarige Clarinda woensdagochtend in Den Bosch werd doodgestoken, zwelt de bloemenzee nog altijd aan. Tegelijkertijd komen er steeds meer details naar buiten over de zaak. Zo zou de verdachte, de ex-partner van de vrouw, werken als kindercoach en onderwijzer. En ook zij werkte met kinderen.

Den Bosch herdenkt de vreselijke steekpartij die op woensdagochtend plaatsvond op het Ploossche Hof met bloemen, knuffels en kaarten. Veel mensen staan even stil bij de plek, onder wie bezoekers van de naastgelegen Molukse kerk. Zij komen rond elf uur naar buiten en komen samen bij de bloemenzee.

Onder die kerkbezoekers zijn Ita en Hannie. "Er werd tijdens het gebed stilgestaan bij wat hier is gebeurd", vertelt Ita. Hannie is even stil als ze de bloemen, kaarsen en knuffels ziet. "Wat heftig. Ongelooflijk."

Als Hannie hoort dat de verdachte kindercoach is, schrikt ze. "Wat gaat er dan in zijn hoofd om?" Ook Ita kan het nauwelijks geloven. "Dan moet je wel heel gek zijn. Dan moet je echt zwart voor je ogen zien."

De twee dames vinden het allemaal heel onwerkelijk. "We waren hier nog niet geweest, maar wilden vandaag toch even bij dit alles stilstaan."

Een andere vrouw, die om de hoek woont, sluit zich daarbij aan. “Ik twijfelde steeds om te gaan", vertelt de vrouw terwijl ze een bloemetje neerzet. "Ik ken het slachtoffer niet, maar dit alles heeft me heel erg aangegrepen."

Diverse media delen inmiddels details over de dader. Eerder was al duidelijk dat de verdachte Jeffrey van den D. is, een 31-jarige man uit Nieuwegein. De politie voegde daaraan toe dat het motief ‘vermoedelijk’ schuilt in de relationele sfeer. De verdachte en de vrouw waren partners en hadden samen een kind.

De Telegraaf en het AD weten zondag nog meer te melden. De relatie wordt omschreven als turbulent en de vrouw zou al eerder klappen van Van der D. hebben gehad. Volgens de kranten werkte Van den D. als kindercoach en begeleider op een basisschool. Op de website van Van der D. valt te lezen dat zijn doel is om kinderen in hun ontwikkeling te steunen. In het verleden was hij onder de naam 'JDoesIt' ook actief als zanger.

Slachtoffer Clarinda zou medewerker zijn geweest van de Raad voor de Kinderbescherming. Ze werkte volgens de Telegraaf als gezinscoach en behandelde problemen binnen gezinnen, in het specifiek de rol van kinderen daarin.

Nu blijkt dat het slachtoffer bij kinderbescherming werkte en de verdachte kindercoach is, komt het nieuws in Den Bosch nog harder aan. "Je gaat toch stigmatiseren. Maar nu blijkt dat iedereen in staat is zoiets te doen. Dat maakt me extra bang", zegt een omstander bij de herdenkingsplek.

Enkele buurtbewoners zagen de steekpartij gebeuren. Omstanders hebben Van den D. in bedwang gehouden tot de politie arriveerde. Daarom kon de man uit Nieuwegein snel in de boeien worden geslagen.

Clarinda wilde op bezoek bij haar ouders in Den Bosch. Op het station pakte ze de bus. Nadat ze was uitgestapt, is ze met haar kind van 1 in de kinderwagen naar haar ouders gelopen. Jeffrey van den D., de vader van het meisje, volgde haar en viel haar aan op het Ploossche Hof. Hij stak haar tientallen malen en werd daarna overmeesterd door omstanders.

Het meisje is ondergebracht bij familie.

