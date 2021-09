Vader doodgestoken vrouw belde in paniek met buurman: 'Het is mijn dochter'

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Buurman werd gebeld door vader doodgestoken vrouw: 'Het was mijn dochter'

"Het was mijn dochter." Dat kreeg de buurman van de vader van de doodgestoken vrouw in Den Bosch te horen, toen hij woensdagmorgen plots werd gebeld. Tini Kurvers wist toen al wel dat er een vrouw was doodgestoken in zijn buurt, maar niet dat het de dochter van de buren was. "Het is zeer triest."

De 34-jarige vrouw uit Utrecht kwam altijd met de auto op bezoek bij haar ouders in Den Bosch, maar woensdag besloot ze echter met de trein te gaan, weet de buurman te vertellen. Op het station in Den Bosch pakte ze de bus. Toen ze uitstapte is met haar kind van 1 in de kinderwagen gaan lopen.

Haar ex, een 31-jarige man uit Nieuwegein, achtervolgde haar en stak haar tientallen keren. Dit overleefde ze niet. De man kon al snel worden overmeesterd door omstanders en is opgepakt.

"Daarmee krijgen de mensen hun dochter niet terug."

Buurman Tini is donderdag naar de gedenkplek bij de parkeerplaats bij de Aldi aan het Ploossche Hof in Den Bosch gekomen. "Ik had gisteren al gezien dat dit in de maak was. Als je hier langskomt denk je: hoe is het in godsnaam mogelijk? Maar het gebeurt. Dat hebben die mensen ook niet in de hand. Niemand niet."

Het is een trieste zaak alles bij elkaar, vertelt de buurman. "Dit is een leuke herinnering, maar daarmee krijgen die mensen hun dochter niet terug."

Tini heeft goed contact met zijn buren. "Je kent de mensen en trekt toch een beetje met elkaar op. Dan komt de klap dubbelhard aan. Het heeft veel impact op de gemeenschap. Het zijn geen dingen die dagelijks gebeuren."

De buurman kende ook de doodgestoken moeder. "Het was een aardige, leuke vrouw. Vlot en spontaan." De vader die zijn ex neerstak kende hij niet. Wel weet hij te vertellen dat die man geen gemakkelijke jeugd had en ook ADHD heeft.

"De vraag is of ze wel of niet kunnen slapen."

Door de vader van de vrouw ontdekte de buurman woensdag wat er speelde. "Hij belde mij en zei: Tini, ik moet jou iets mededelen, het is mijn dochter. Ik zei: nou, dat is een klap en ik kom straks naar je toe. Dus gisteravond ben ik bij ze thuis geweest om alles door te spreken."

Dan kan je wel over alles praten, vertelt de buurman licht geëmotioneerd. "Maar die mensen weten het ook niet. De vraag is of ze wel of niet kunnen slapen. Het is een keiharde klap."

Hij probeert de ouders van het meisje bij te staan waar mogelijk. "Ik wip ieder dag even bij ze binnen om een opbeurend verhaal te vertellen als het enigszins kan. Maar die mensen moeten het zelf helemaal meemaken."

De buurman weet niet of de ouders dit te boven gaan komen. "Ik heb altijd gehoord dat als je als ouder je kind moet afgeven, dat het ergste is dat je mee kan maken."

