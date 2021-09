Bloemen en knuffels voor doodgestoken moeder: 'Mijn moederhart huilt'

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Bloemen en een knuffel voor de omgekomen moeder.

Op de plek waar woensdagmorgen een 34-jarige moeder uit Utrecht werd doodgestoken, worden bloemen en knuffels neergelegd. Veel mensen die donderdag langs de parkeerplaats bij de Aldi aan het Ploossche Hof in Den Bosch lopen, staan hier even stil. Vilma komt in tranen bloemen brengen en laat ook een beertje achter. "Voor het kindje. Dan is het niet alleen."

De gewelddadige dood van de 34-jarige Utrechtse maakt veel los in Den Bosch. De moeder is tientallen keren gestoken door haar ex, een 31-jarige man uit Nieuwegein, met wie ze samen een kind van 1 heeft. De vrouw overleefde die aanval niet, de man werd al snel opgepakt.

"Mijn moederhart huilt", vertelt de Litouwse Vilma in tranen. Zij woont vlakbij en wilde graag iets doen namens de buurt. "Het is gruwelijk wat hier is gebeurd. Wij hebben samen het nieuws gekeken, steeds opnieuw en opnieuw. Je kijkt en denkt. Maar zo voelt het toch een beetje alsof je er samen voor de nabestaanden bent."

"Het blijft in je hoofd zitten."

Een andere buurtbewoner stopt even tijdens het uitlaten van zijn hond om naar de bloemen te kijken. "Mijn vrouw heeft het zien gebeuren", zegt hij aangeslagen. "Je snapt niet hoe zoiets kan gebeuren."

Hij is er veel mee bezig. "Ik heb er veel aan gedacht. Het blijft in je hoofd zitten. Maar het is echt heel mooi dat al deze bloemen hier al liggen.”

"Mijn zoontje vroeg: mama, waarom?"

Een andere moeder vertelt dat ze het moeilijk vindt om aan haar kinderen uit te leggen wat er is gebeurd. “Mijn zoontje vroeg: mama, waarom? Hij is pas 3. Ik vind het voor die ouders echt verschrikkelijk."

Meerdere omstanders hebben woensdagmorgen de dader overmeesterd. "Een kennis van me, een oud-militair, heeft die dader gisteren mee onderuit gehaald", vertelt de vrouw. "Hij hoorde: help help. Een man riep om hulp om de vluchtende dader te pakken te krijgen. Samen hebben ze hem gepakt.”

"Bang dat hij over tien jaar alweer vrijkomt."

Buurtbewoner Susan was woensdag boodschappen aan het doen toen de steekpartij gebeurde. "Toen ik buiten kwam, zag ik die man wegrennen. Ik ben heel blij dat hij is gepakt. Maar ik ben wel bang dat hij over tien jaar alweer vrijkomt. En voor die vrouw vind ik het heel erg zielig."

Burgemeester Jack Mikkers van Den Bosch heeft een brief gestuurd naar de buurt waar de steekpartij zich afspeelde. Daarin zegt hij dat hij zich kan voorstellen dat buurtbewoners geschrokken zijn. "Vooral ook omdat het overdag, midden op straat plaatsvond’." Ook verwijst hij naar een wijkmanager en sociaal medewerker als daar behoefte aan is.

Ook vraagt Mikkers aan eventuele getuigen om zich te melden bij de politie, desgewenst anoniem. Daarnaast doet hij een verzoek om mogelijke camerabeelden.

