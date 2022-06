Brabander gedood bij explosie in drugslab, dat is zeker niet de eerste keer

De explosie van een drugslab in Friesland komt opeens dichtbij nu blijkt dat daarbij een Eindhovenaar om het leven is gekomen en een plaatsgenoot gewond is geraakt. Helaas is dit niet dit eerste keer dat het flink misgaat met een drugslab. Explosies of giftige gassen kostten al eerder het leven aan Brabantse drugscriminelen.

Rik Claessen Geschreven door

Het zijn haast Breaking Bad-taferelen, drugscriminelen gekleed in beschermende pakken in tonnen met chemicaliën staan te roeren. In Brabant komt het akelig vaak voor. De politie vond vorig jaar maar liefst 17 drugslabs in onze provincie. Omdat de ingrediënten waarmee ze werken zeker niet onschuldig zijn, wil het nogal eens fout gaan. Twee doden in Uden

Het is al weer een poos geleden. In april 2014 werden twee doden gevonden aan de Nijverheidsstraat in Uden. De lichamen werden gevonden in een bedrijfspand van D.A.C. Carcleaning. De slachtoffers droegen gasmaskers. In het pand, waar de politie een 'middelgroot' drugslab vond, werden ook enkele honderden liters chemicaliën gevonden. Beide doden kwamen uit Limburg: een 28-jarige uit Roermond en een 35-jarige uit Heythuysen. Niet veel later werd een 26-jarige man uit Uden gearresteerd.

Hulpdiensten bij de Nijverheidsstraat (foto: Marco van den Broek / SQ Vision)

Explosiegevaar in Kaatsheuvel

Twee mannen werden onwel in een voortuin van een huis in Kaatsheuvel. Er werd lange tijd gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. De mannen hadden ook gewerkt in een drugslab waar speed werd gemaakt. Waarschijnlijk hadden ze giftige gassen ingeademd die vrijkwamen in het lab. Het drugslab bevond zich in de schuur van de woning. Omdat de boel misschien kon ontploffen, werd een gebied van 100 meter rondom het huis ontruimd. Het huis stond op dat moment te koop.

Drugslab in de garage in Kaatsheuvel (archieffoto)

Garagebox in Geldrop

Nog geen jaar later doet een krantenbezorger in Geldrop een lugubere vondst. In de buurt van een garagebox vindt de bezorger een dode man op straat. De garagebox waar de man in de buurt lag, stond open. De politie vond daar een drugslab. De box werd niet alleen gebruikt voor drugs, de man sliep er waarschijnlijk ook. De politie denkt dat er iets misging tijdens de drugsproductie, waarna de man naar buiten vluchtte. Kort daarna overleed hij op straat. De krantenbezorger vertelt dat hij dacht dat de man stomdronken was of drugs had gebruikt. Pas later bleek dat dit kwam door een drugslab.

De garagebox in Geldrop (foto: politie.nl)

Explosie in Den Dungen

In Den Dungen overlijdt in oktober 2019 iemand door een explosie in een drugslab. Vier Limburgers waren daar 's nachts drugs aan het maken en daarbij ging iets mis in het chemisch proces. Een van de ketels barstte open met een ontploffing tot gevolg. Daarbij werden de mannen bespat met bijtende en giftige stoffen. Een van hen was er zo slecht aan toe dat hij ter plekke overleed. Dit drugslab waar voor miljoenen euro's aan speed werd gemaakt, zat verstopt in een tuincentrum aan de Spekstraat. Met drie kookketels, jerrycans, gasflessen en andere spullen, sprak de politie over een 'groot professioneel opgezet lab'. De drie Limburgers die de explosie overleefden kregen een celstraf.

Kookketel uit drugslab Den Dungen (Foto: Bart Meesters)

Dodelijke brand in Wernhout

Een compleet zwartgeblakerde ruimte. Een pikzwarte vloer en plafond. Alleen een kookketel is tussen de afgefikte boel nog te herkennen. Maart vorig jaar gaat er iets vreselijks mis in een drugslab in Wernhout. De brand eiste een leven, een Nederlander zonder vaste woonplaats die in het drugslab aan het werk was. Ook in dit lab werd speed gemaakt.

De uitgebrande labruimte (foto: Willem-Jan Joachems)

Drie doden in België

Niet alleen in onze provincie gaat het fout. In januari 2019 worden in het Belgische Eksel 3 doden gevonden. Twee slachtoffers van 23 en 25 jaar kwamen uit Eindhoven. Het laatste slachtoffer, een 22-jarige Armeniër, kwam uit Valkenswaard. De mannen hebben waarschijnlijk giftige gassen ingeademd. Opvallend is dat de politie werd getipt door een anonieme beller. Het was de eerste keer dat in België doden zijn gevallen in een drugslab.

Onderzoek bij het drugslab in Eksel (foto: Jozef Bijnen/SQ Vision).