Volle bak feest in Prinsenbeek: zelfs de carnavalswinkel is open

Je hebt gek, gekker en gekst. Maar in Prinsenbeek zijn ze wat carnaval betreft het allergekst. In meerdere plaatsen in Brabant worden na de coronacrisis optochten ingehaald, maar in Boemeldock vieren ze in juni volle bak carnaval. Het leutfeest is donderdag begonnen en eindigt pas dinsdagavond.

Wie vanuit Breda via de grote rotonde Prinsenbeek binnenrijdt, ziet meteen waar het dit weekend om draait. De levensgrote carnavalspop spreekt boekdelen, want heel Boemeldonck loopt de komende dagen in de polonaise. "Mijn collega's uit Amsterdam verklaren mij voor gek", zegt Robbert Janssen, secretaris van de carnavalsvereniging B.A.K. uit Prinsenbeek. "Maar die begrijpen carnaval niet en wat we nu doen dus al helemaal niet." Maar ook in Brabant zullen sommige mensen de wenkrauwen fronsen. "We draaien de komende dagen echt een compleet carnavalsprogramma", vervolgt de Boemeldoncker. "Dat hebben we zo besloten nadat in februari de optocht door de coronacrisis niet doorging. Maar in juni alleen een optocht organiseren, vonden we niet goed genoeg. Je kan niet halfbakken carnaval vieren. Er moet een aanloop zijn om het gevoel te krijgen. Dus hebben we alles een paar maanden doorgeschoven."

"Mensen kopen nu een Hawaii blouse in plaats van een bontjas."