2 jaar na enorme brand komt minister kijken hoe de Peel veiliger is gemaakt

In april 2020 brak in de Deurnese Peel een van de grootste natuurbranden ooit uit. Ruim 700 hectare natuur werd door vuur verwoest. Ondanks de inzet van meer dan 2000 vrijwillige brandweerlieden liet het vuur zich niet eenvoudig bedwingen. Brandweerwagens konden het drassige gebied niet goed bereiken en ook de wind was spelbreker. Ruim twee jaar later komt minister Christianne van der Wal van Natuur en Stikstof een kijkje nemen.

Tijdens haar bezoek krijgt de minister uitleg over de werkzaamheden om De Peel natter en dus brandveiliger te maken. Ze bekijkt onder meer een net nieuw aangelegde kade met metalen platen op een plek die voor de enorme brand nog helemaal onbegaanbaar was. De kade is bedoeld om het gebied beter bereikbaar te maken voor blusvoertuigen. Minister Christianne van der Wal van Natuur en Stikstof krijgt er uitleg over de werkzaamheden om De Peel natter en dus brandveiliger te maken. Iedereen heeft wel iets met De Peel. De omwonenden struinen er graag rond en voelen zich onderdeel van een uniek cultuurhistorisch gebied. De boeren zitten er al generaties met hun familiebedrijven. Natuurbeschermers willen de voor Europa unieke natuur een nieuwe kans geven. Veel discussie en veel tegenstrijdige belangen dus. En De Peel is niet het enige natuurgebied waar nieuwe plannen op het gebied van brandbestrijding daardoor spaak zouden kunnen lopen.

"Er gaan vijf ministeries over"

“In De Peel gaat het de afgelopen anderhalf jaar best goed”, zegt Commissaris van de Koning Ina Adema tijdens het bezoek van de minister. Haar boodschap aan de minister gaat dus vooral over andere natuurgebieden in Brabant. “Daar heb je soms te maken met natuurgebieden met dertig eigenaren. Die eigenaren hebben vaak verschillende belangen, dus je hebt dan iemand nodig die de knoop doorhakt.” De boodschap van de commissaris is duidelijk: de minister moet meer de leiding nemen als het gaat om het brandveiliger maken van natuurgebieden. "Nu gaan er vijf ministeries over. Iemand moet zeggen: we gaan het zó doen. Bijvoorbeeld dat een bos in compartimenten verdeeld moet zijn, waardoor geen hele natuurgebieden afbranden." Er moeten volgens de commissaris landelijke regels komen voor de brandveiligheid van natuurgebieden.

"Je ziet dat er veel verschillen zijn tussen natuurgebieden"

De minister is onder de indruk van de impact die de brand op De Peel had. Maar een pasklaar antwoord heeft ze nog niet op de boodschap die ze kreeg tijdens haar bezoek. “Ik kom hier op werkbezoek inspiratie op doen. Over alles wat ik hier hoor, ga ik zeker nadenken." Documentaire van Omroep Brabant over de brand: