Zeinab (14) wil later in de ouderenzorg werken: 'Ze geven me vertrouwen'

Er is een groot tekort aan personeel, zéker in de zorg. Als je dan de kans krijgt om een jonge enthousiasteling alvast binnenboord te halen, dan moet je die kans met beide handen aangrijpen. Dat zal directeur Chantal Beks van De Wever in Tilburg hebben gedacht. Zij had een dag lang Zeinab Benali (14) aan haar zijde, een VMBO-leerling op Campus 013 in Tilburg. Werken met ouderen in een verpleeghuis lijkt Zeinab wel wat: "Ze geven me vertrouwen en een goed gevoel."

Terwijl hij klodders rood en blauw op een bord spuit, praat hij geanimeerd met Zeinab. “Het is een fantasiewerkje”, zeg hij. “Wat voor onderwerp zou u erbij zetten?” wil Zeinab weten. “Ik denk iets van New York.”

Beks is blij met Zeinab: "We komen veel goede arbeidskrachten tekort, dat is in de zorg echt een groot probleem. En vooral zorg voor ouderen is bij jongeren vaak niet heel populair.” Maar Zeinab heeft goede hoop dat dat verandert. "Bij klasgenoten merk ik dat vooral meiden de zorg interessant vinden. Dit jaar hadden we de keuzevakken ouderenzorg en jongerenzorg. En de meeste gingen naar ouderenzorg.”

Zeinab weet al sinds groep acht van de basisschool dat ze met ouderen wil werken: "Soms zit ik met oma’s in de bus en dan praat ik echt superlang met ze. Bij een winkelcentrum zat laatst een oude opa op een bankje. Ineens begon hij mij te vertellen over zijn leven in de Tweede Wereldoorlog en hij liet me foto’s zien. Ouderen helpen me mijn angsten te overwinnen."

Oude schilder Ben begrijpt het wel: “Wij zijn wat rustiger in de omgang”, zegt hij. Dat is precies waar Zeinab wel van houdt. En Ben is tevreden over haar: “Ik vind het heel prettig om met haar om te gaan. Ik voel me wel thuis bij haar.”