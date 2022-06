Laura loopt in trouwjurk de berg op en hoopt dat overleden moeder toekijkt

Laura loopt samen met haar dochter de berg op. Volgende Vorige 1/3 Laura loopt samen met haar dochter de berg op.

Tussen alle fietsers en wandelaars bij Alpe d'HuZes duikt bij bocht zeven donderdagmiddag plotseling een vrouw in een lange, warme bruidsjurk op. Het is Laura van Raaij uit Sint-Oedenrode, die voor de gelegenheid wel haar bergschoenen heeft aangetrokken. Ze draagt de jurk helemaal naar de top, in de hoop dat haar overleden moeder er vanuit de hemel een glimp van opvangt. "Want dichter bij de hemel kom je niet."

Het verhaal van Laura begint in maart 2019. Ze wordt door haar partner ten huwelijk gevraagd en is dolgelukkig. Maar als ze het aan haar moeder vertelt, reageert die niet heel enthousiast. "Alsof ze al wist dat ze het niet ging meemaken", herinnert Laura zich. Een maand na het aanzoek, in april, gaat het plotseling slecht met de moeder van Laura. Ze ligt met veel pijn in bed en krijgt morfine. Niet veel later overlijdt ze aan een hersentumor. De bruiloft van Laura heeft ze nooit mee mogen maken.

"Dichter bij de hemel kom je niet."

En dat brengt ons bij deze donderdag, als Laura tijdens het evenement in haar trouwjurk, compleet met sluier en bergschoenen, de berg oploopt. Ze barst in tranen uit wanneer ze uitlegt waarom ze dit doet. Ze wil dat haar moeder toch haar trouwjurk kan zien. Als ze op de top van de berg staan, is Laura ervan overtuigd dat dit ook lukt. "Want dichter bij de hemel kom je niet", verwijst ze naar het lied van Maarten Peters en Margriet Eshuijs. Laura hoorde dat lied voor het eerst bij Alpe d'HuZes 2019. "Dat nummer is zo goed. Toen ik het hoorde dacht ik: dit moet zo zijn. Het is zo mooi."

"Het is alsof je omhoog wordt gedragen."