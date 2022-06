Waarom het niet raar is dat Brabanders in Friesland een drugslab runden

Je hoort het vaak: Brabant is dé hotspot voor drugsproductie. Maar Brabantse drugscriminaliteit duikt ook steeds verder op buiten de provincie. Ook in het drugslab in Friesland waren Brabanders betrokken. Bij een explosie in dat lab overleed een Eindhovenaar. Een andere Eindhovenaar raakte zwaar gewond. Emile Kolthoff, hoogleraar criminologie en lector ondermijning aan de Avans Hogeschool, vertelt dat het door onze vakkennis niet gek is dat het uitwaait naar andere plekken.

Brabanders die buiten de provincie, zoals in Friesland of in België, drugs maken in labs. Het is volgens Kolthoff op meerdere manieren te verklaren. “Ten eerste is er in Brabant erg veel expertise op het gebied van drugsproductie. En je hebt, blijkt ook nu weer, best wat kennis en expertise nodig om zo’n drugslab op een veilige manier te runnen.”

Ook de aandacht die we hier hebben voor drugscriminaliteit speelt een rol: “Criminelen gaan toch kijken waar ze het minste opvallen. Dan ben je ook niet aan Brabant gebonden. Ik ben ook benieuwd wie er achter het drugslab in Friesland zit. Of dit inderdaad een Brabants drugslab is of een Friese vestiging van een Brabantse drugsonderneming.”