Huurders hebben het door lekkages en schimmel gehad met woningcorporatie

Grote wateroverlast, lekkages en schimmel. Het komt allemaal voor in het appartementencomplex aan de Jordaensstraat in Den Bosch waar Maaike Vermeulen woont. Zij en haar medebewoners trekken naar eigen zeggen al jaren aan de bel bij woningcorporatie Zayaz, maar ze krijgen niks gedaan. "We worden aan het lijntje gehouden."

Samen trekken ze meerdere keren aan de bel bij de verhuurder, woningcorporatie Zayaz. Ook bij het rioleringsbedrijf van het complex en de gemeente vragen ze om hulp. “We hebben het idee dat we van het kastje naar de muur worden gestuurd", meent Maaike, die zelfs een advocaat in de arm heeft genomen.

"Overal is er wel iets aan de hand: vochtplekken onder de vloeren en tegen de muren, lekkende dakgoten en problemen met de riolering", vertelt Maaike, die namens meerdere bewoners het woord doet. "Bij twee appartementen zijn we bang dat de glazen overkappingen het een keer gaan begeven als het regent. Dan stroomt het water als watervallen naar beneden".

Deze week heeft de woningcorporatie dronebeelden laten maken om de dakgoten te inspecteren. "Door de recente stormen in combinatie met het groen in de wijk, zijn de goten extra snel volgeraakt met blad en takken. De reinigingsronde stond voor dit jaar al ingepland". aldus een woordvoerder. "Deze laten we nu versneld uitvoeren. Als nu blijkt dat de onderhoudsfrequentie onvoldoende is, hogen we deze op."

Een woordvoerder erkent dat er langer geklaagd wordt over de slechte riolering: "Er is sprake van een verouderd riool. We zijn hierover met de gemeente in overleg gegaan. Het doel is om dit zo snel mogelijk op te lossen." De gemeente bevestigt dit en ze zegt dat er een nieuw rioolstelsel komt.

Maaike blijft haar bedenkingen houden. "Ze weten echt heel goed wat er speelt. Wij zijn er helemaal klaar mee. Als woningcorporatie zijn ze verplicht om een huurder een prettig woongenot te geven, zonder dagelijkse overlast.”

De corporatie zegt dat er in 2019 één melding is gedaan over schimmelvorming, een gevolg van een lekkage bij de bovenburen. "Recentelijk hebben we van hetzelfde adres een soortgelijke klacht ontvangen. Op dat adres zijn we nu aan het onderzoeken wat hier de oorzaak is. Dit is meteen aanleiding de toestand van het riool na de renovatie te inspecteren. Mocht blijken dat hier iets niet juist is, dan voeren we een bredere inspectie in het complex uit."

Het is niet voor het eerst dat Zayaz de wind van voren krijgt van huurders. Eerder speelden vergelijkbare problemen in de stadsdelen Kruiskamp en De Haren in Den Bosch.

De SP en de PvdA namen het toen op voor de bewoners. Woordvoerders van de twee partijen staan er niet van te kijken dat er weer wat mis is. Ze laten weten dat ze het er niet bij willen laten zitten.

