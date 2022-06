ANWB: jerrycans in België of Duitsland voltanken kan boete opleveren

Een flink lagere belasting op benzine en diesel zorgt ervoor dat Brabanders massaal in België en Duitsland tanken. Vanuit Roosendaal ben je immers zo in Essen en vanuit Boxmeer is het maar een korte rit naar Goch. Je auto voltanken mag, maar wie jerrycans vult met brandstof moet daar accijns over betalen in Nederland en bovendien is het gevaarlijk, zo waarschuwt de ANWB.

Malini Witlox Geschreven door