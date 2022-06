De verborgen natuurschatten van industrieterrein Moerdijk

Vossen, wezels en zeldzame orchideeën. Wist jij dat uitgerekend industriegebieden de plekken zijn waar ze veel voorkomen? Industrieterrein Moerdijk heeft zelfs een grotere biodiversiteit dan Nationaal Park de Biesbosch. De bijzondere natuur rond Moerdijk en de haven van Rotterdam is te zien in de natuurdocumentaire The Wild Port of Europe.

Ecoloog Roland-Jan Buijs uit Hoogerheide begeleidde de opnames op het bedrijventerrein Moerdijk. Volgens hem is de keuze voor het gebied begrijpelijk: “Dit is een ongelofelijk bijzondere omgeving waar buitenstaanders normaal niks van meekrijgen. Dat was ook inspirerend voor de filmmakers.” Bekijk hieronder de video over de indrukwekkende natuur rond de zeehaven Moerdijk:

De grote stukken braakliggende grond rond de zware chemische industrie verbergen volgens Roland-Jan een ware natuurschat, waaronder ook zeldzamere diersoorten. “We hebben hier de hermelijn, de steenmarter en de bunzing maar ook heel veel insecten- en plantensoorten.”

De grote verscheidenheid is te danken aan de verschillende bodemlagen van klei, zand en aangevoerde grond. Hierdoor zijn er meer dan vijfhonderd verschillende plantensoorten te vinden die op hun beurt weer een grote variatie aan dieren aantrekken. De variatie is groter dan in de meeste natuurgebieden met een monotone biotoop. “Kijk, een boomvalk”, onderbreekt Roland-Jan zijn verhaal terwijl hij naar de roofvogel wijst die boven de leidingen van Shell Chemie vliegt. “Er zit daar trouwens ook een grote kolonie visdieven en ’s nachts trekken die natriumlampen nachtvlinders aan die komen foerageren (zoeken en vinden van voedsel, red.) Je zou denken dat het lichtvervuiling is maar het heeft dus ook een functie in de natuur.”

Volgens de ecoloog zorgen de rust en relatieve stilte in het industriegebied ervoor dat dieren zich op hun gemak voelen. “Er is hier geen verstoring door mensen of landbouw. Neem bijvoorbeeld de scholeksters: die krijgen hun jongen nog amper groot in de agrarische natuurgebieden. Hier hebben ze opmerkelijk genoeg wel broedsucces.”

Een gevlekte rietorchis tegen de achtergrond van de chemische industrie (foto: Erik Peeters)

De ecoloog kent de natuur en de bedrijven rond de zeehaven Moerdijk als zijn broekzak. Zijn enthousiasme werkt aanstekelijk voor de mensen die er werken. “Ik merk dat ik meer dan vroeger wordt gebeld om dieren te verplaatsen of zomaar te komen kijken. Bijvoorbeeld naar vogels die we eerder geringd hebben. Dat ze juist hier tussen de zware industrie daar oog voor hebben, is toch mooi.”

