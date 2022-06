Blikvanger Marin Cilic meldt zich af voor tennistoernooi Rosmalen

De Kroatische tennisser Marin Cilic heeft zich afgemeld voor het grastoernooi in Rosmalen, dat volgende week wordt gehouden. Dat meldt de organisatie van het Libéma Open. Cilic zit nog in Roland Garros. De nummer 20 van de plaatsingslijst speelt in de halve finales tegen de Noor Casper Ruud. Ook de Belg David Goffin ontbreekt op de banen van het Autotron. Hij is geblesseerd.

ANP Geschreven door