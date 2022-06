Na een jaar onder water ziet het scheepswrak bij Beers er zo uit

Duiken door een scheepswrak tussen de vissen. Een jaar geleden liet Onderwaterrecreatie Cuijk een groot schip zinken in de Kraaijenbergse Plassen bij Beers. Het is bedoeld als bijzonder duikplekje. Het is het grootste scheepswrak van Nederland waar je ook echt in kan duiken. Een jaar later is daar een hele onderwaterwereld ontstaan rond het wrak, en dat ziet er zo uit.