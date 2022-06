Brand bij cafetaria Oostwal in Oss: 'Mijn zus was bang'

De brand die vrijdagochtend ontstond in de keuken van cafetaria Oostwal in Oss heeft veel losgemaakt bij buurtbewoners. “Mijn zus was toch wel bang”, vertelde een vrouw tegen Dtv Nieuws. Later op de ochtend sloeg het vuur ook nog over naar de bovengelegen appartementen en een grillroom.

Megan Hanegraaf Geschreven door

De brand in de cafetaria begon volgens de Veiligheidsregio tijdens schoonmaakwerkzaamheden in de keuken. Het vuur sloeg over naar de bovengelegen appartementen en een grillroom. De vijf appartementen werden ontruimd en de vijftien bewoners werden opgevangen in het gemeentehuis. Een vrouw zag hoe het vuur en de rook steeds heftiger werd. Ze was naar de plek van de brand gekomen, omdat ze een verontrust telefoontje had gekregen van haar zus die tegenover de cafetaria woont. “Ze was nogal overstuur omdat ze de vlammen zag. Mijn zus was toch wel bang", zegt ze tegenover Dtv Nieuws. Ook de Osse centrummanager Jack van Lieshout was snel op de plek van de brand. “Toen ik aankwam, zag ik zwarte rook. Ik kreeg meteen de indruk dat het een serieuze brand was.”

"Mijn steun gaat vooral uit naar de getroffen ondernemers."

De brandweer was met meerdere eenheden aanwezig om het vuur onder controle te krijgen. Dat lukt rond half een 's middags. De brand ging gepaard met veel rook. Omwonenden kregen daarom een NL-alert met de oproep uit de rook te blijven. “Niemand mocht het Titus Brandsmalyceum meer verlaten. Ook BrabantZorg-locatie de Wellen kreeg dat bericht heb ik gehoord”, zegt Van Lieshout. Ook andere ondernemers in de buurt moesten de deuren dicht doen door de sterke rooklucht. "Maar goed, dat is denk ik maar nevenschade. Mijn steun gaat vooral uit naar de getroffen ondernemers”, zei de centrummanager. Mensen in de buurt werden gewaarschuwd om ramen en deuren te sluiten vanwege de brand.