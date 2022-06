Storm (11) maakte een vredesvlag en kreeg een brief van de koning

Storm (11) uit Made is razend enthousiast, want koning Willem-Alexander heeft gereageerd op zijn vredesvlag. Hij stuurde de jonge Storm een brief. "De koning vindt het heel knap dat ik zo jong ben en hier al over nadenk", vertelt hij.

Storm wil eigenlijk dat zijn vredesvlag de officiële vlag van Nederland wordt. Dat kan de koning helaas niet regelen. "Maar dat is ook wel logisch, want als koning mag hij dat eigenlijk ook niet bepalen." Dat mag voor Storm de pret niet drukken. "Ik vind het eigenlijk al heel gaaf dat hij überhaupt een brief heeft teruggestuurd. Wie kan er nou zeggen dat hij een brief van de koning heeft gehad?!" De oorlog in Oekraïne vond Storm erg spannend. Hij wilde iets doen en daarom maakte hij de vredesvlag. Burgemeester Gert de Kok van de gemeente Drimmelen schoot te hulp en zorgde dat Storms vlag bij koning Willem-Alexander belandde.

Storm is trots op zijn vredesvlag.

Storm is inmiddels wat meer gerustgesteld over de oorlog tussen Oekraïne en Rusland. "Eerst was ik bang dat Poetin na Oekraïne ook de rest van Europa wilde veroveren", vertelt Storm. "Maar nu heeft Poetin wat minder eisen."

"Tegenstellingen mogen er zijn. Die vind ik juist mooi."