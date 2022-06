Hoogbejaard echtpaar thuis overvallen: man (31) uit Eindhoven opgepakt

De politie heeft een 31-jarige Eindhovenaar aangehouden voor een overval op een bejaard echtpaar. Het stel werd op 7 april op klaarlichte dag overvallen in hun woning aan de Vestdijk in Eindhoven.

Die bewuste donderdag stond bij het echtpaar onverwacht een man voor de deur die vroeg om water. De bewoner, een man van in de tachtig, wilde hem niet binnenlaten. Maar toen hij de deur op een kiertje deed, werd hij al bruut omver geduwd.

Drie overvallers

Bij de eerste man voegden zich nog twee overvallers. Ze hielden de bewoner en zijn vrouw, die eveneens in de tachtig is, in bedwang. Ondertussen doorzochten ze de woning. Korte tijd later ging het drietal er weer vandoor.

De verdachte die is aangehouden, werd op dinsdag 24 mei al opgepakt. Dat heeft de politie vrijdag bekendgemaakt. De 31-jarige man uit Eindhoven aangehouden voor betrokkenheid bij de overval. De politie vermoedt dat de verdachte nog meer op zijn kerfstok heeft. Het onderzoek loopt nog.

