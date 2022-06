Grote brand verwoest klaslokalen van basisschool in Eindhoven

Een grote brand heeft vrijdagnacht meerdere klaslokalen van basisschool St. Antonius Abt aan de Maasstraat in Eindhoven verwoest. De schade is groot, maar de brandweer heeft een groot deel van de school kunnen redden. Wel is er veel rook- en waterschade.

De brand woedde in meerdere klaslokalen. Er kwam veel rook vrij. Omwonenden werd geadviseerd om ramen en deuren gesloten te houden. Aan mensen in de buurt werd een NL-alert verzonden. De brandweer bestreed de vlammen met onder meer een hoogwerker. Er raakte niemand gewond. Het is onduidelijk hoe de brand is ontstaan.

Foto: SQ Vision.

Foto: SQ Vision.