Om deze gemeente kun je het best met een boog heen fietsen

Heeze-Leende is de minst fietsvriendelijke gemeente van Brabant. Dat blijkt uit een tweejaarlijks onderzoek van de landelijke Fietsersbond. "Er zijn in die tijd wel verbeteringen geweest in de gemeente, maar veel fietspaden zijn hier nog steeds erg smal en gevaarlijk", reageert woordvoerder Arnold Niessen namens de lokale Fietsersbond in Heeze.

"Er zijn tegelfietspaden geasfalteerd. De rondweg is breder gemaakt, maar we hebben hier nog steeds veel smalle wegen voor fietsers", zegt Niessen die zelf in Heeze woont. "Soms is het fietspad maar 1,20 meter. Dat is echt heel smal als er ook nog eens auto's naast je rijden."

"Omfietsen is veiliger en mooier."

Er deden in totaal 48.000 mensen mee aan het landelijke onderzoek van de Fietsersbond. 81 van hen kwamen uit de gemeente Heeze-Leende. Ook de bereikbaarheid van voorzieningen in deze gemeente scoorde erg laag. "De route naar Eindhoven is erg oncomfortabel met veel smalle paden. Veel mensen rijden daarom om via Geldrop. Dat is veiliger en mooier", weet Niessen. Aad Smit, provinciaal woordvoerder voor de Fietsersbond, wil toch even benadrukken dat de gemeente Alphen-Chaam dit jaar bij de hoogste stijgers hoort in het landelijke onderzoek. "Daar hebben ze een verbinding van zuid naar oost aangepakt", legt hij die stijging uit. Daar is een verouderd smal pad van gravel en modder geasfalteerd tot een breed fietspad van 3,50 meter.

"Het spoortunneltje is al jaren een probleem voor fietsers."

Ook weet Aad van de problemen in Heeze-Leende. "Daar hebben ze ook al jaren discussie over het spoortunneltje dat een belangrijke verbindingsroute is. Fietsers kunnen door het tunneltje maar moeten wel afstappen vanwege drempels. Dat is voor fietsers natuurlijk niet handig." De gemeente Best kwam als beste Brabantse fietsgemeente uit de bus en eindigde landelijk op een 23ste plek. De bereikbaarheid van voorzieningen kreeg in deze gemeente de hoogst mogelijke score. Dat betekent dat fietsers geen grote afstanden hoeven af te leggen voor winkels en instellingen. Ook omrijden in Best is niet nodig. Maar zelfs in Best moet er nog vaak naast het autoverkeer gefietst worden.