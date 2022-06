The Rosenbergs zorgen voor opschudding in Duits hotel

The Rosenbergs uit Nuenen hebben zaterdagmorgen voor opschudding gezorgd in een Duits hotel. Alle gasten moesten het hotel verlaten. Binnen een paar minuten stonden ambulance, brandweer en politie op de stoep. Door een vergeten tosti van gitarist Mozes Rosenberg was het brandalarm afgegaan.

Johnny Rosenberg moet er nog steeds heel erg om lachten. "We zeiden nog tegen de receptie dat het alarm afging vanwege onze tosti, maar ze gaven geen krimp en iedereen moest naar buiten, ook zijzelf. En binnen een paar minuten stond hier ambulance, brandweer en politie", dat was best indrukwekkend.

In totaal stonden er zo'n veertig man buiten, schat Johnny Rosenberg. "Het ging allemaal heel snel. "Binnen een paar minuten stonden we buiten, maar na twintig minuten zaten we ook weer aan de koffie, want die was erbij ingeschoten."

The Rosenbergs waren voor een optreden in Duitsland en overnachtten in de buurt van München. "We waren best op tijd wakker, want we hebben zaterdag weer een optreden in Heerlen. Het ontbijten verloopt dan wat chaotisch, met spullen pakken, wat koffie en iets eten. En zo is dus die tosti verbrand. We roken niks, maar het rookalarm ging wel af en we wisten we meteen wat er aan de hand was. Maar we moesten toch allemaal naar buiten."