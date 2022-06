Opnieuw grote brand bij recyclingbedrijf op industrieterrein in Son

Bij het recyclingbedrijf Remondis Recycling in Son en Breugel staan voor de tweede keer in één week tijd verschillende stapels afval in brand. Bij de brand komt veel rook vrij. Er zijn extra blusvoertuigen ter plaatse om de afvalstapels met graafmachines uit elkaar te halen.

Evie Hendriks Geschreven door

Bij de brand van zaterdagmiddag zijn geen gewonden gevallen. Wel raadt de brandweer aan om uit de rook te blijven. Toen de brand begon, stond er één afvalstapel in vlam. De brandweer probeerde te voorkomen dat het vuur oversloeg naar andere stapels, maar dat is mislukt. De stapels moeten met graafmachines uit elkaar worden gehaald om het vuur af te blussen. Daarvoor zijn extra blusvoertuigen ter plaatse.

De brandweer is in grote aantallen aanwezig (Foto: Menno van Heesewijk)

De rook is in de wijde omgeving te zien. Zo is er rook te zien vanaf de snelweg, Aquabest, de andere kant van het industrieterrein en het Meubelplein Ekkersrijt. Volgens een omstander 'is de hitte aan de andere kant van het kanaal te voelen'.

De brand is te zien vanaf Aquabest (foto: Niels van Veghel).

Ook vanaf de snelweg is de rookontwikkeling te zien (foto: Adamo Eijkenboom).

Afgelopen zondag stond er ook al een hoeveelheid bouw- en sloopafval in vlam bij het recyclingbedrijf op het industrieterrein Ekkersrijt. De politie hield het industrieterrein toen een tijd lang op slot vanwege de mogelijke verspreiding van giftige stoffen. Achteraf bleek dat dit niet het geval was.

De brandweer is druk bezig met blussen (foto: Sander van Gils/SQ Vision Mediaprodukties).

De brand sloeg over naar andere afvalstapels (foto: Sander van Gils/SQ Vision Mediaprodukties).