Rookoverlast na brand bij recyclingbedrijf, Ekkersrijt was deels op slot

Een deel van bedrijventerrein Ekkersrijt in Son is zondagmiddag uren afgesloten geweest. Dit kwam door een brand bij Remondis Recycling en de rook die als gevolg hiervan vrijkwam. Aan het begin van de middag vatte er een hoeveelheid bouw- en sloopafval vlam. De brandweer denkt dat de troep tegen half zes zondagmiddag heeft geblust. De politie hield het verkeer op een deel van Ekkersrijt tot een uur of vier tegen vanwege de mogelijke verspreiding van giftige stoffen.

De brand wordt bestreden door twee blusvoertuigen en een hoogwerker. Het vuur veroorzaakte flinke rookoverlast. Ook hing er tegen half vijf op een deel van het bedrijventerrein nog een brandlucht.

'Broei of brandbaar spul in stapel'

Volgens een woordvoerder van Remondis zijn die niet verspreid. Hij laat verder weten dat de politie de oorzaak van de brand onderzoekt. "Het kan ontstaan zijn door broei, maar mogelijk heeft het ook te maken gehad met brandbaar spul in de stapel", zo voegt de zegsman van het recyclingsbedrijf eraan toe.

De brand was rond kwart voor een 's middags onder controle. "Maar het zal langere tijd duren voordat alles helemaal geblust is", liet een brandweerwoordvoerder al snel weten.

Metingen verricht

Later op de middag werd gemeld dat het afvalhout rond half zes zal zijn geblust. "Dit doen we door de stapel uit elkaar te halen met behulp van graafmachines en dan het brandende hout af te blussen. We monitoren de rook in de omgeving", zo twitterde de brandweer. Er zijn metingen verricht bij een visvijver in de buurt, het bedrijventerrein zelf en de woonwijk aan de overkant van de snelweg A50. De gebluste stapel zal afgevoerd worden.

Remondis Recycling heeft enkele jaren geleden de verwerking van afval in Son overgenomen van Baetsen.

