Man slaat vrouw een gebroken kaak op terras in Tilburg

Een Tilburger heeft vrijdagnacht twee vrouwen zwaar mishandeld op een terras in het centrum van de stad. De man sloeg zonder aanleiding met gebalde vuist beide vrouwen in het gezicht. Een van hen hield er een gebroken kaak aan over.

De politie kon de man in het uitgaanscentrum aanhouden. Het blijkt om een bekende veelpleger van de politie te gaan. Hij is al vaker aangehouden voor belediging en bedreiging. Gebalde vuist

De twee slachtoffers hebben aangifte gedaan. Een van hen, een 20-jarige vrouw uit Sprang-Capelle, vertelde dat de verdachte het terras op kwam en verschillende vrouwen lastigviel. Hij schold haar uit en sloeg vervolgens met gebalde vuist twee keer in haar gezicht. Ze voelde hevige pijnscheuten en kreeg een bloeding in haar mond. Ze werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hier werd geconstateerd dat haar kaak gebroken is. Een operatie is noodzakelijk. Harde klap

Ook een 21-jarige Waalwijkse deed aangifte. Zij nam het voor haar vriendin op en kreeg eveneens van dezelfde man een harde klap in het gezicht waardoor ze op de grond viel.