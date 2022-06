Genieten op minicamping Rust en Ruimte: 'Lijkt hier al een beetje België'

Diep verscholen op het Brabantse platteland vind je minicamping Rust en Ruimte in Mariahout. De bezoekers genieten van het wijdse uitzicht over de weilanden en natuurlijk van de rust. Een stel uit de buurt van Utrecht zit met stokbrood en twee glaasjes witte wijn voor de tent. "Wij logeren hier omdat we vrienden in de buurt gaan opzoeken, maar het is hier heerlijk."

Wiegert Wiegebos uit Kampen is net zijn tent aan het opzetten: "Wij komen uit het hoge noorden en bij ons is het allemaal vlakker, het is echt mooi om hier te zijn. Over Brabant en Brabanders is Wiegert wel te spreken: "Gewoon de gezelligheid. De mensen zijn gemakkelijk, toch een streepje anders dan bij ons. Noorderlingen zijn afstandelijker", zegt de gepensioneerde vrachtwagenchauffeur. "Het lijkt hier al beetje op België", zegt hij. Meteen informeert hij hoever het nog rijden is naar onze zuiderburen en of de benzine daar veel goedkoper is. Zoals zoveel kampeerders heeft Wiegert de fietsen meegenomen: "Ik ben vroeger wielrenner geweest, dus het fietsen is mij vertrouwd en je kan hier prachtig fietsen."

Wiegert zet de tent op

Volgens Wiegert tref je op een minicamping gelijkgestemde mensen: "Die hele grote recreatiefabrieken van 'Is everybody happy?', daar geef ik niks om. Vanmorgen toen ik hier aankwam waren er meteen mensen die mij wilden helpen, terwijl ze mij helemaal niet kennen." Wiegert is ook nog vogelaar en dan zit je goed op minicamping Rust en Ruimte: "Ik heb verrekijkers bij me en tegen de avond zie je hier zelfs reeën. "Ja, ik vind het hier machtig mooi."

"Wij hoeven geen campings met allerlei activiteiten."