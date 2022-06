Automobilist ramt portiek van flat en vlucht met piepende banden

Een automobilist is zaterdag aan het einde van de middag keihard tegen de portiek van een flatgebouw aan de Echternachlaan in Eindhoven aangereden. Volgens omwonenden sloeg de bestuurder daarna met piepende banden op de vlucht.

Het is nog niet duidelijk waarom de automobilist tegen de deuren klapte. Omwonenden werden opgeschrikt door een harde klap en zagen daarna de ravage. Dat gebeurde waarschijnlijk iets na vier uur in de middag. Op foto's is te zien dat een van de deuren eruit ligt. Ook ligt een groot raam op de grond.

Ingang buiten gebruik

Bewoners van de flat hoeven niet hun appartementen uit, maar de geramde hoofdingang mag niet gebruikt worden. Ze kunnen via een berging het gebouw in en uit.

De entree is afgesloten met rode politielinten. De calamiteitendienst van woningcorporatie Wooninc bekijkt of de portiek gestut moet worden. De politie bekijkt camerabeelden van de omgeving van de flat.