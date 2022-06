Automobiliste (56) scheurt met aanhanger over de A2 en is rijbewijs kwijt

Een automobiliste (56) moest zaterdag haar rijbewijs inleveren omdat ze veel te hard over de A2 reed. Haar snelheid werd na correctie vastgesteld op 151 kilometer per uur, terwijl ze met haar aanhanger maar 90 mocht rijden. Dat meldt de politie.

Ook had ze haar telefoon in de hand. Naar eigen zeggen om Flitsmeister in de gaten te kunnen houden. "Helaas ziet deze app geen onopvallende motorrijders van de politie", zo schrijft de verkeerspolitie op Twitter.

De vrouw is haar rijbewijs voorlopig kwijt. Het OM beslist binnen tien dagen hoe lang ze het moet inleveren. Ook krijgt de vrouw een boete van 350 euro voor het vasthouden van haar telefoon.