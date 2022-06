Zo genieten hardcore-fans van festival Harmony of Hardcore in Erp

Twee jaar moesten liefhebbers er op wachten, maar zaterdag gingen hardcore-fans los op een ouderwets grote editie van Harmony of Hardcore in Erp. Onder een stralende zon beleefden 45.000 liefhebbers het vijftiende jubileum op festivalterrein De Roost. Wij waren erbij, bekijk hier onze fotoserie van Harmony of Hardcore.

Lobke Kapteijns Geschreven door

Vorig jaar kwam festivalorganisatie Par-T met een kleinere editie vanwege corona onder de naam 'Live Again!'. Daar waren toen 10.000 bezoekers welkom, maar dit jaar liep het festivalterrein vol als vanouds. Bezoekers waren dolblij dat het festival weer op deze manier kon plaatsvinden. Verkeer op de wegen richting het festivalterrein kwam zaterdagmiddag vast te staan, op de N279 van Den Bosch naar Roermond ontstond een file van zes kilometer. Dat zorgde voor minimaal een uur vertraging, meldde de ANWB.

Foto: Eye4images / Marcel van Dorst

