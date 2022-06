Heftige onweersbuien in aantocht, KNMI waarschuwt met code geel

Er trekken zondagmiddag grote onweersbuien over onze provincie. Daarbij moeten we rekening houden met blikseminslagen en veel regen in korte tijd. Het KNMI kondigt code geel af.

Sven de Laet Geschreven door

De buien komen via België het land binnen. In Brabant zullen we het dus snel merken als het daadwerkelijk losgaat. Volgens het KNMI kan er door de grote hoeveelheid regen in korte tijd wateroverlast ontstaan. Zeker voor veel buitenevenementen op deze eerste pinksterdag zou dat een flinke streep door de rekening betekenen.

Code geel geldt zondag voor het hele land (foto: KNMI).

Kalme avond

Tegen de avond wordt het naar verwachting weer wat rustiger in onze provincie. De buien zullen dan voornamelijk nog boven het noordelijke deel van ons land hangen. Toch is het nog niet helemaal gedaan met de regen. Ook maandag worden er nog wat buien voorspeld, al zal de zon dan waarschijnlijk wel een stuk meer te zien zijn.