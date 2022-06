Vrouw gewond nadat deel van carnavalswagen naar beneden valt in Prinsenbeek

Bij de carnavalsoptocht in Prinsenbeek is zondagmiddag een deel van een carnavalswagen op het publiek gevallen. Daarbij is één vrouw gewond geraakt. Haar zoontje kwam met de schrik vrij.

Het ongeluk gebeurde rond twee uur aan de Kapelstraat tijdens de optocht in het zogeheten Boemeldonck. Het object heeft een doorsnede van twee meter, het kwam door onbekende oorzaak ongeveer tien meter naar beneden.

Schouder gebroken

De vrouw stond samen met haar zoontje naar de optocht te kijken. Zij heeft waarschijnlijk een gebroken schouder en is in een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Haar zoontje is nagekeken in de ambulance, maar hij had geen verwondingen, aldus de politie.

'We moesten 'm met vijf man tillen'

Ries van der Borst stond op de plek waar het ongeluk gebeurde. "Ik zag dat de hoed van een pop naar beneden viel. Eerst dacht ik dat de hoed achter een boom bleef steken, maar volgens mij heeft die boom de val uiteindelijk gebroken."

Volgens hem zag het ongeluk er heel akelig uit. Er stonden meer mensen op die plek te kijken. Bovendien gebeurde het ongeluk vlakbij een tribune waar kinderen naar de optocht keken. Zij zagen het ongeluk ook met eigen ogen.

Ries heeft samen met omstanders de hoed weggedragen. "We moesten 'm met vijf man tillen, zo zwaar was het."

Optocht hervat

Robbert Janssen van de Beeckse Algemene Karnavalstichting (BAK) vindt het vreselijk wat er is gebeurd. Hij zegt dat het een geluk is dat er niet meer gewonden zijn. Volgens de organisatie lijkt het erop dat het niet aan de regen lag dat de hoed naar beneden is gekomen.

De optocht werd in eerste instantie stilgelegd maar is rond kwart over drie weer gaan rijden. "De politie heeft de boel onderzocht en zij heeft aangegeven dat de optocht weer kan rijden."

Ook de wagen waarbij het misging mocht weer verder rijden. "Zij hebben dit ook met de familie van het slachtoffer overlegd", aldus Jansen. Volgens een omstander waren de bouwers van de desbetreffende wagen terneergeslagen, maar kregen ze luid applaus toen ze gingen rijden.

Veel publiek

De optocht in Prinsenbeek ging met carnaval niet door vanwege corona en werd uitgesteld tot dit pinksterweekend. De optocht trekt altijd veel bekijks, ook met de regen van zondag staan er veel mensen langs de kant te kijken. Er doen bijna zestig wagens aan mee. Volgens BAK-secretaris Janssen zal de optoch tegen half zeven zondagavond achter de rug zijn.

