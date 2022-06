Rolstoeltennisser Niels Vink wint eerste grandslamtitel enkelspel in Parijs

Rolstoeltennisser Niels Vink heeft op Roland Garros zijn eerste grandslamtitel in het enkelspel veroverd. De 19-jarige Helmonder versloeg in de finale bij de quads landgenoot Sam Schröder in twee sets: 6-4 en 7-6.

Lobke Kapteijns Geschreven door

In de quad-klasse hebben de rolstoeltennissers zowel een beperking aan de armen als aan de benen. Hierdoor zijn zij beperkt in het voortbewegen van hun rolstoel en het vasthouden van het racket. De finale van het enkelspel moest zaterdag aan het begin van de tiebreak worden stilgelegd vanwege de regen en werd zondagochtend afgemaakt. Op zijn Instagram-pagina deelt Vink trots een foto met de grote prijs in handen. In het dubbelspel won Vink in 2021 al op de US Open en afgelopen vrijdag zegevierde hij in het dubbelspel op Roland Garros, samen met Sam Schröder. Dat deed het duo vorig jaar ook op de Paralympische Spelen van Tokio. Paralympische sporter

Niels kreeg op eenjarige leeftijd een bacteriële infectie (meningokokken sepsis). Na een lang gevecht tussen leven en dood besloten artsen om zijn benen en een aantal vingerkootjes te amputeren. Dat heeft hem nooit weerhouden om te sporten. Na verschillende verschillende paralympische sporten geprobeerd te hebben, maakte hij de keuze voor rolstoeltennis. “Het gaafste wat er is!”, vertelde hij eerder aan Omroep Brabant.