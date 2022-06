Tilburgse afperser van Amanda Todd voor de rechter in Canada

Webcamafperser Aydin C.(44) uit Tilburg staat vanaf maandag terecht in Vancouver voor het afpersen van het Canadese meisje Amanda Todd. De zaak zal zo'n drie weken duren en werd al een paar keer uitgesteld. Amanda Todd pleegde in 2012 zelfmoord nadat ze geen uitweg meer zag toen C. haar onder druk bleef zetten met een foto die hij onder valse voorwendselen van haar had gekregen. Ze was toen 15 jaar oud.

Voor haar moeder Carol is het een zeer emotionele tijd geweest. Aydin C. zou al veel eerder terecht staan, maar die zaak werd om onduidelijke redenen steeds vooruit geschoven. Er was ook nog een rechtszaak voor nodig om vrij te mogen schrijven over deze zaak. In Canada is namelijk bij wet bepaald dat minderjarigen die slachtoffer zijn van kinderporno moeten worden beschermd in publieke rechtszaken. Hun naam mag dan niet worden genoemd.

Voorlichting

Voor Carol Todd was dat onverteerbaar. Sinds de dood van haar dochter in 2012 maakt zij zich hard voor ouders in eenzelfde situatie. Ze is een groot voorvechter van voorlichting over de gevaren van internet en geestelijke gezondheid van kinderen die met seksuele afpersing te maken krijgen. Het verhaal van Amanda is de rode draad in al haar voorlichtingscampagnes.

Het niet mogen noemen van haar naam in de berichtgeving rond de rechtszaak was voor Carol dan ook een onbespreekbare weg. "Haar verhaal is al sinds 2012 bekend en het is dan ook totaal onlogisch om niet over haar te mogen schrijven en vertellen." Afgelopen januari besloot een rechter om de 'ban' op haar naam op te heffen.

Veroordeling in 2019

Aydin C. werd in Nederland in 2019 in hoger beroep veroordeeld tot een celstraf van tien jaar en acht maanden voor onder meer het verspreiden van kinderporno, computervredebreuk, oplichting en het bezit van harddrugs. Een straf die hij eerder ook al van de rechtbank kreeg opgelegd.

Hij heeft in totaal 34 minderjarige meisjes uit Nederland, Noorwegen, Engeland, Canada en de Verenigde Staten afgeperst. Aydin C. vroeg de meisjes om zich uit te kleden voor de webcam, om ze later met deze beelden af te persen.

Filmpje op YouTube

Een van zijn slachtoffers is Amanda Todd. De Canadese tiener pleegde in 2012 zelfmoord. Haar hartverscheurende filmpje op YouTube werd wereldwijd gedeeld. De Canadese justitie wilde C. zelf vervolgen in de zaak van het meisje en vroeg al voor de start van de rechtszaak in Nederland om zijn uitlevering. C. vocht die uitlevering aan, maar trok zijn cassatie uiteindelijk in. In december 2020 werd hij daadwerkelijk uitgeleverd.

In Canada wordt Aydin C. niet vervolgd voor de dood van Amanda, wel voor afpersing, bezit van kinderporno en 'communicatie met een jong persoon met als doel seksuele overtredingen te plegen'.

Verhaal blijven vertellen

"Ik weet met heel mijn hart dat de geest van Amanda over mij waakt tijdens dit proces. Mijn wens als moeder is dat we allemaal blijven praten en leren van wat er met Amanda is gebeurd. En dat wat we hiervan hebben geleerd gebruiken op een positieve manier. Haar verhaal zal ik blijven vertellen."

Omroep Brabant maakte een aangrijpende documentaire over de zaak Amanda Todd: