Man mishandeld met krukken: verdachte (57) aangehouden

Een verdachte van 57 jaar is zondagavond in Rijen aangehouden voor de mishandeling van een man met een paar krukken. Een en ander gebeurde rond acht uur aan de Pastoor Gillisstraat.

De politie kwam in actie na de melding dat er iemand klappen zou hebben gekregen met een stok. Aangekomen in de straat stuitten agenten op een gewonde man. Hij wees hen op de verdachte, de man van 57 jaar. Hij had twee stokken in de woorden van de politie 'dreigend vast'. Toen de politie hem vroeg deze te laten vallen, weigerde hij dit te doen.

Uiteindelijk moest er pepperspray aan te pas komen om de man te overreden de krukken te laten vallen. Vervolgens kon hij worden aangehouden. Dit nadat hij eerst was behandeld aan zijn ogen vanwege de pepperspray.