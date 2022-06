Extreme regenval zorgt voor natste 5 juni ooit in Brabant

Als je zondag naar buiten bent geweest, is één ding zeker: je werd nat. Het was dan ook de natste 5 juni ooit gemeten in onze provincie. Op twee van de drie meetstations in Brabant werd een recordhoeveelheid regen gemeten.

"In Eindhoven is er 48,1 millimeter regen gevallen. Dit is meer dan het dubbele van het oude record. Ook bij het weerstation in Volkel is het record verbroken. Daar viel nu 30,5 millimeter", zegt weerman Raymond Klaassen van Weerplaza. Meer dan een verdubbeling van het oude record en toch kan het zijn dat je niet veel hebt meegekregen van de extreme regenval. Want in het westen van de provincie viel helemaal niet zoveel neerslag. "Daar viel zo'n tien tot vijftien millimeter. Dat komt doordat de neerslag als een soort band over het land kwam. Je ziet dat er in die band heel veel viel, maar daarbuiten veel minder."

"Je hebt langdurige regen nodig."

In Veldhoven stonden de straten blank (foto: Rico Vogels/SQ Vision).

De natuur is maar wat blij met het spreekwoord ‘na grote droogte komt grote regen’. De afgelopen weken was het veel te droog, dus kon de natuur de regen van de laatste dagen wel gebruiken. Toch zegt Klaassen dat we niet te vroeg moeten juichen. “Het risico is dat er zoveel valt dat alles snel wordt afgevoerd door het riool of rivieren. Je hebt langdurige regen nodig. Maar ik denk wel dat de natuur heel blij was met de afgelopen dagen.” De komende dagen kan de natuur nog heel even haar dorst lessen. “Tot en met donderdag zal er af en toe nog wat regen vallen, maar niet zoals de afgelopen dagen. Verder zal het wel bewolkt blijven.”

"Vanaf vrijdag gaat de zon weer schijnen."

Voor de mensen zonder regenpak heeft Klaassen gelukkig goed nieuws: “Vanaf vrijdag gaat de zon weer schijnen. De temperaturen stijgen naar zo'n 22 tot 24 graden. Dat houdt het hele weekend aan.” Een extra boost voor deze toch al korte werkweek. Verschillende straten stonden blank, zoals in Eindhoven, Valkenswaard en Veldhoven.