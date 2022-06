Wateroverlast bij zwembad in Rosmalen: 'Tienduizenden euro's schade'

Zwembad Kwekkelstijn in Rosmalen moet komende week noodgedwongen het binnenbad sluiten, omdat het door de extreme regenval van zaterdag te veel schade heeft opgelopen. De kelder van het zwembad is volgelopen met water, waardoor het technische systeem van het bad niet meer werkt.

Ondertussen loopt de brandweer op en neer met grote, zware slangen. Die worden achterin de kelder in het water gelegd. Daar is nog een diep gat dat vol staat met water. "Als we geluk hebben, kunnen we alles snel repareren", vertelt de zwembadbeheerder. "Maar we moeten nog inventariseren wat er precies allemaal kapot is."

Via ventilatieroosters is het water bij het bad naar binnen gekomen. Vervolgens is het naar het laagste punt toe gestroomd, de kelder. "Het ging steeds hoger en hoger staan. Het kon nergens heen", legt Willem-Jan uit.