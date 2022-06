Man (49) verongelukt nadat auto met hoge snelheid over de kop slaat

Bij een eenzijdig ongeluk is maandagmorgen een man (49) uit Bergeijk om het leven gekomen. Van de auto zijn alleen nog brokstukken over. Het ongeluk gebeurde rond tien uur op de Provincialeweg N397 tussen Bergeijk en Eersel. De weg is vervolgens afgesloten voor het verkeer van beide kanten. De auto is met hoge snelheid over de kop geslagen.

Op de snelheidsmeter staat de wijzer stil op 150 kilometer per uur. Een boom naast de weg is door de auto geraakt en mist een groot deel van de bast. Meters verderop ligt een van de vele wrakstukken van de wagen. Hoe lang de weg afgesloten blijft is onduidelijk. "Op dit moment wordt onderzocht wat er gebeurd is. Er zal ook een politiehelikopter opnamen maken van de omgeving om te onderzoeken wat de aanleiding voor het ongeluk is geweest. De weg blijft dicht totdat het onderzoek klaar is", laat een politiewoordvoerder weten.

In de greppel ligt nog een deel van de wagen (foto;SQVision/Rico Vogels)

Een agent bekijkt de wrakstukken van de auto (foto: SQVision Rico Vogels )

De snelheidsmeter staat nog op 150 km per uur (foto:SQVision/Rico Vogels).)