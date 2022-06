Is de otter echt terug in de Biesbosch? Discussie onder natuurliefhebbers

Een filmpje van een zwemmende otter in de Biesbosch: nieuws dat vorige week door natuurliefhebbers enthousiast, maar hier en daar ook met scepsis werd ontvangen. "Eerst zien dan geloven”, is de reactie van Biesboschkenner Marjon van Kuijk. “Ik twijfel niet”, is de tegenovergestelde reactie van natuuronderzoeker Ronald van Jeveren. “Dit is voor de volle honderd procent een otter op het bewuste filmpje.”

Lillian Lafleur uit Uden had vorige week de primeur. Tijdens een vaartochtje in het natuurgebied zag ze wat zwemmen wat later een otter bleek te zijn. Ze pakte haar telefoon, maakte een filmpje en de rest is geschiedenis.

“Ik heb de beelden ook bekeken”, vertelt de gepensioneerde Biesboschboswachter Jacques van der Neut. “Ik heb het kopje in het filmpje keer op keer bekeken én mijn oordeel is dat het niet onmogelijk is. Het past ook in eerdere meldingen, dit lijkt een realistisch verhaal.” Historicus en natuurkenner Wim van Wijk, die heel wat boeken over de Biesbosch heeft geschreven, is ook om. “Ik heb het filmpje gezien en dit is een otter en géén bever, zoals sommigen beweren.”

Marjon van Kuijk, die eerder dit jaar de Biesbosch Natuurprijs kreeg toegekend is wat sceptischer. “We verwachten hem al langer, maar de Biesbosch ligt ingeklemd tussen vier grote snelwegen. Dat is een enorm moeilijk te nemen barrière voor zo’n beest. Zolang ik hem niet met eigen ogen heb gezien blijf ik terughoudend in mijn reactie. Maar er zijn ook eerdere meldingen geweest, dus wie weet.”

“Nu zijn veel mensen blij met de terugkeer van de otter”, vertelt historicus Van Wijk. “Maar, er was ook een tijd dat de otter de nummer één vijand was van de vissers. Uitgezette fuiken in de Biesbosch werden door otters beschouwd als een lopend buffet. Ze gingen erin, pakten waar ze zin in hadden en vernielden daarbij heel vaak ook de fuik. Er werd dan ook volop op otters gejaagd.”