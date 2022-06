Breda wil handhavers gaan voorzien van verdedigingsmiddelen

Breda wil meer buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) die gepaste verdedigingsmiddelen bij zich dragen tijdens risicovolle klussen. Dat staat in het nieuwe bestuursakkoord van het nieuwe college van burgemeester en wethouders voor de komende vier jaar. De wens van het nieuwe college heeft alles te maken met de toenemende agressie in de samenleving, ook in Breda.

"We vragen veel van onze medewerkers, ze staan letterlijk met hun voeten in de klei. Ze moeten op situaties afstappen, die wij als 'niet veilig' betitelen. Goed werkgeverschap betekent ook medewerkers in staat stellen om veilig te werken", zo staat in het bestuursakkoord. Welke zelfverdedigingsmiddelen dit precies zijn, wordt niet genoemd. Wel is duidelijk dat de handhavers ze niet mogen gebruiken om zelf geweld toe te passen. "Het geweldsmonopolie is en blijft bij de politie. Om deze middelen te mogen gebruiken, ondersteunen wij de opleiding en training van onze medewerkers." De gemeente heeft nu 45 handhavers. Hoeveel er extra bij moeten komen, laten de nieuwe wethouders nog in het midden.

"Preventie, omdat we erin geloven dat voorkomen beter is dan genezen."

Breda wilde twee jaar geleden meedoen aan een landelijke proef waarbij boa's tijdelijk werden uitgerust met een korte wapenstok. Uiteindelijk werd de Baroniestad hiervoor niet geselecteerd. En ook nu kan Breda de boa's in de stad niet zomaar voorzien van middelen voor zelfverdediging. Daarvoor is toestemming nodig van het Openbaar Ministerie, erkennen ook de wethouders.

Naast het uitrusten van verdedigingsmiddelen van de handhavers wil het nieuwe college ook meer bewakingscamera's in de stad ophangen. Die komen dan bovenop de al meer dan honderd digitale 'overheidsogen' die Breda al heeft. VVD-fractievoorzitter Boaz Adank: "Een camera is een goed instrument voor verbetering van veiligheid en opsporing. Daarvan hangen er nu nog te weinig in de stad." Breda krijgt een breed college - bestaande uit VVD, PvdA, GroenLinks en het CDS - die samen zeven wethouders leveren. En dat is een wethouder meer dan bij het vorige college. Adank: Dat heeft alles te maken met onze ambities en nieuwe taken zoals de landelijke energietransitie. Wij vinden een zevende wethouder dus is verantwoord."