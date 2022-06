Kikkerexplosie op de oprit van Martijn: 'Raak ze vooral niet aan'

De regen van afgelopen weekend zorgde maandag voor een indrukwekkend natuurverschijnsel in de tuin van Martijn Konings uit Vlijmen. Samen met zijn kinderen was Konings getuige van de zogenaamde kikkerregen. Honderden kleine bruine kikkers huppelden over zijn oprit.

Martijn genoot samen met zijn gezin van het speciale moment in zijn voortuin, die in de buurt ligt van een kleine ven tussen tuinen, weilanden en sloten. "Je merkt dan even echt dat je in de buurt van de natuur woont", zegt Konings. Voor de kinderen had Konings een paar kleine kikkers in een emmertje gedaan, zodat ze er goed naar kunnen kijken. "Maar na een paar minuutjes hadden we ze alweer vrijgelaten, want dieren zijn natuurlijk niet om mee te spelen." Konings zette een foto op Twitter en vroeg om advies. Daar kwamen tientallen reacties op. "Ik vind het wel grappig dat mensen zo meedenken en net zo verbaasd zijn als ik over de honderden kikkers in mijn tuin." Op dinsdagochtend waren alle kleine beestjes alweer vertrokken.

"Er is een kikkerexplosie."

Volgens boswachter Frans Kapteijns is het heel normaal dat er op dit moment van het jaar honderden kleine kikkers of padden te vinden zijn in grote groepen. "Alle eitjes zijn uitgekomen en als er weinig vijanden in de buurt zijn, dan is er een 'kikkerexplosie'", vertelt de boswachter. "Graslanden en tuinen hebben door de regen van de afgelopen dagen water liggen op de bovenlaag en deze diertjes bewegen zich voort in waterrijke omstandigheden." Bruine kikkers en padden leven meer dan tachtig procent van hun leven buiten het water. "En ze zijn nu opzoek naar kleine insecten zoals spinnen en teken, om te eten", legt boswachter Kapteijns uit. "Het kan dus zo zijn dat ze via de oprit van Martijn onderweg waren naar een gebied waar eten te halen valt."

"Het is beter om ze niet aan te raken."

Mocht je zelf honderden kleine kikkers of padden tegenkomen tijdens je wandeling, of zoals bij Martijn in je tuin. Dan adviseert boswachter Kapteijns een ding: geniet van al het springende, jeugdige spul. "Maar raak ze niet aan, want de kikkers ademen door hun huid. Als je ze aanraakt, is de kans groot dat hun huid beschadigd wordt."

