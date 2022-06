Ook wachtlijsten bij zorgklinieken, maar sneller geholpen dan in ziekenhuis

Waar de wachttijden in de ziekenhuizen oplopen, gaan mensen op zoek naar andere mogelijkheden. Dat kan in een zorgkliniek. Maar als iedereen op hetzelfde idee komt, wordt het daar ook steeds drukker. De wachttijden lopen ook bij de zorgklinieken op. "Bij wijze van spreken kunnen we heel Brabant opvangen."

Rik Claessen & Noël van Hooft Geschreven door

Of je nou moet wachten op een nieuwe heup, een hartcontrole of een darmonderzoek, in de ziekenhuizen moet je soms maanden wachten. Een logische oplossing is hulp zoeken waar je minder lang hoeft te wachten.

"Bij ons wordt je binnen 2,5 maand geholpen."

Paul Kruijsen is algemeen directeur bij ViaSana in Mill. In zijn zelfstandige kliniek worden jaarlijks zo’n tienduizend mensen geholpen aan onder andere hun knie, heup, schouders, rug en nek. Hij ziet de laatste maanden een toename van het aantal patiënten, maar het is nog te doen. "Bij ons wordt je binnen 2,5 maand geholpen en bij het ziekenhuis loopt dat op tot meer dan een half jaar." De dertien specialisten die bij ViaSana werken voeren alleen behandelingen uit die onder de zorgverzekering vallen, weet Kruijsen te vertellen. "Maar er zijn wel beperkingen. Zo is er een financieel plafond. Aan het begin van het jaar spreken we met zorgverzekeraars af voor welk bedrag wij zorg mogen verlenen. Dat is in contracten vastgelegd. Als we dat bedrag overschrijden, dan moet de kliniek het terugbetalen. De patiënt wordt hiervan nooit de dupe."

"Mensen willen gewoon niet wachten als ze horen dat ze een gezondheidsprobleem hebben."

Bij PoliDirect In Breda zien ze dat vooral onderzoeken en operaties aan maag, darm en lever in trek zijn. "Die mensen komen hier omdat ze in ziekenhuizen lang moeten wachten. Wij zijn er dan om die wachttijden weg te werken", zegt een woordvoerster. Voor nu zijn de wachttijden niet langer dan twee weken. "In de zomer kan het wel drukker worden. We hebben maatregelen om te voorkomen dat de wachttijd langer wordt, zoals een avond- en weekendprogramma." Volgens interventiecardioloog Kees Janssens is er ruimte genoeg bij stadskliniek Brabantse Wal in Bergen op Zoom. "Als we opschalen zouden we bij wijze van spreken heel Brabant kunnen opvangen. Huisartsen verwijzen meer naar ons en mensen willen gewoon niet wachten als ze horen dat ze een gezondheidsprobleem hebben."

"Wij kunnen de laag complexe zorg opvangen."