Man tijdens carnaval mishandeld: mannen na drie maanden opgepakt

Drie mannen van 16, 19 en 20 jaar zijn aangehouden, omdat ze tijdens carnaval dit jaar een man in hun woonplaats Tilburg zouden hebben mishandeld. Het slachtoffer, dat uit Raamsdonksveer komt, was in zijn gezicht geslagen. Twee verdachten werden dinsdagmorgen vroeg in hun huis opgepakt. De derde man die erbij betrokken zou zijn geweest, zat al in een politiecel. De verdachten zijn bekenden van de politie.

De mishandeling gebeurde op 26 februari, om half twaalf ’s avonds. Het latere slachtoffer liep in carnavalskleren op de Heuvelring. Hij kwam een groepje mannen die iets tegen hem zeiden. Die opmerking viel niet in goede aarde en het slachtoffer reageerde daarop. Voordat hij het wist had hij volgens de politie meerdere klappen te pakken van enkele mannen. Het slachtoffer heeft nog wel een surveillerende agent aangesproken, maar de daders waren echter gevlogen. Enkele dagen later is de aangifte opgenomen en is de politie een onderzoek begonnen. Herkend dankzij camerabeelden

De politie kwam de verdachten op het spoor na het bekijken van camerabeelden van de mishandeling. Vooral agenten die geregeld in het centrum van Tilburg werken, herkenden de mannen. Ze horen volgens de politie tot een groep met wie ze wel vaker te maken heeft in de Tilburgse binnenstad. De verdachten zitten vast voor verhoor. Daarna is het aan de officier van justitie om te bepalen wat er met hen moet gebeuren.