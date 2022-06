Fotomodel Ashley zet in een fabriek koelkasten in elkaar

Een fotomodel dat koelkasten in elkaar zet. Dat is de bijzondere loopbaan van de 23-jarige Ashley uit Etten-Leur. Door corona had Ashly geen modellenwerk en lag ook haar werk als make-upartiest stil. Toen besloot ze aan de slag te gaan bij Thetford in Etten-Leur. Bij het bedrijf zet ze koelkasten in elkaar voor onder meer campers. Ze vindt het zo leuk dat ze het met het modellenwerk blijft combineren. En dan staat ze ook nog in de finale van miss Curve, een miss-verkiezing voor vrouwen met een wat grotere maat.