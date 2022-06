Dronken man gespietst op hekwerk: overbuurvrouw zag het gebeuren

Een dronken man die over een hek wilde klimmen bij de voormalige pastorie aan de Strijpsestraat in Eindhoven zal daar nog wel even spijt van hebben. Hij viel waarna een scherpe spijl van het hekwerk zijn onderbeen doorboorde. Caroline Wierckx woont aan de overkant van de straat en zag het allemaal gebeuren. “Hij is met een spijl van het hek nog in zijn been, naar het ziekenhuis gebracht.”

De brandweer heeft de spijl met een hydraulische schaar losgeknipt. De overbuurvrouw is er nog steeds een beetje ondersteboven van. “Hij is er redelijk goed vanaf gekomen, dit had nog veel erger kunnen aflopen.” Af en toe stopt er dinsdagmorgen een voorbijganger bij het gat in het hekwerk als stille getuige van wat er zich heeft afgespeeld.

Even later zag ze hoe de man over het hek, op de grond in de bosjes viel. “Maar zijn been bleef hangen.” Caroline rende naar buiten en hoorde hem roepen: “M’n voet, m’n voet!” “De punt van het hek stak in zijn enkel. Die hele pin zat onder zijn huid.”

Caroline en haar zoon zagen maandagmiddag een man aan alle hekken en poorten van de voormalige pastorie aan rammelen. “Hij was dronken. Tot mijn verbazing probeerde hij op een gegeven moment via een elektriciteitskastje over het hek stappen. Toen dacht ik nog: die wordt zo gespietst. ‘Dat gaat niet goed’, zei ik nog tegen m’n zoon.”

De man was op zijn rug terechtgekomen en lag met zijn been gestrekt omhoog. “Hij lag op z’n rug, met z’n heupen omhoog, omdat z’n been bleef hangen op dat hek. Bij z’n enkel was de punt erin gegaan.” Caroline wist niet wat ze zag. “Zie ik het nou goed, dacht ik echt?! Er was gewoon bijna geen bloed. Dat was heel gek.”

Samen met haar buurman heeft Caroline hulp ingeschakeld. “We wisten allebei niet dat we moesten doen. Toen de ambulance kwam hebben ze de man vrij snel in slaap gebracht en hebben ze vrij snel. Hij is met hek en al, dus met het die spijl nog in zijn been, naar het ziekenhuis gebracht.”

Wie de man is en waarom hij over het hek klom, weet Caroline niet. “Er lopen hier vaker dronken mensen op straat. Ik vermoed dat hij hier uit de buurt komt. Hij was zo dronken dat ik me afvraag of hij doorhad dat die pin in zijn voet stak.”