Inval op woonwagenkamp, politie zoekt naar drugs en wapens

De politie heeft dinsdagmiddag een inval gedaan op een woonwagenkamp in de Fakkellaan in het Eindhovense stadsdeel Woensel. Hierbij zijn vier mannen uit Eindhoven (28, 38, 52 en 73 jaar oud) aangehouden. Volgens een woordvoerder van de politie richt het onderzoek zich op drugs en wapens.

De politie doorzoekt het woonwagenkamp onder andere met een speurhond en speciale camera's die beelden kunnen maken in kleine ruimtes. Bij het woonwagenkamp staan dinsdagmiddag zeven politieauto's. Het is nog niet bekendgemaakt of de aangehouden mannen bewoners zijn van het woonwagenkamp.

De politie verwacht woensdag met meer informatie te komen.