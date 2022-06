Logeren langs het spoor bezorgt Kamerlid slapeloze nacht: 'Hele bed trilde'

Het was een behoorlijk slapeloze nacht voor Lisa van Ginneken uit Oosterhout. Het Tweede Kamerlid ging een nachtje logeren bij Dion van de Sande uit Dorst, die vlakbij het spoor woont en al jaren last heeft van de voorbijrazende treinen. "Ik ben drie keer wakker geworden omdat m'n hele bed trilde", vertelt Lisa.

Het D66-kamerlid wilde zelf ervaren hoe groot de problemen zijn als je vlak bij het spoor woont. De omwonenden van het spoor in Dorst hebben dagelijks te maken met treinen die trillingen veroorzaken bij de spoorwegovergangen. Per etmaal rijden er zestig goederentreinen voorbij.

Dion heeft scheuren in zijn huis en de verwarming wordt extra ondersteund, omdat die ook is losgetrild. Daarnaast heeft zijn nachtrust er ernstig onder te lijden.

Als er een goederentrein over het spoor bij Dorst rijdt, is dat goed voelbaar in huis. "Ik hoorde het huis ook kraken en tikken. Alles kwam letterlijk in beweging", zegt Lisa. "De derde keer was rond zes uur vanmorgen en toen heb ik het maar opgegeven om weer in slaap te komen. Uitgerust ben ik niet, ik denk dat ik me door de komende dag heen zal moeten worstelen."